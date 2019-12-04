ИА «Ореанда-Новости». В НАТО заявили, что видят растущее влияние Китая в мировой политике, пишет РИА Новости.



Такое заявление было сделано по итогам саммита альянса, который прошёл в Лондоне. В альянсе отметили, что международная политика состоит как из ряда возможностей, так и вызовов, и альянс должен решать эти вопросы.



В итоговом документе саммита также сказано, что НАТО будет и дальше принимать меры по кибер- и энергетической безопасности стран-членов.