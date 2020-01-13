13.01.2020, 12:37
В НАТО заявили, что дадут ответ на размещение "Искандеров-М"
ИА «Ореанда-Новости». В нынешнем году Североатлантический альянс намерен ответить на размещение комплексов "Искандер-М", оснащенных ракетами типа 9М729. О планах НАТО было заявлено на телеканале N-tv, который ссылается на Йенса Столтенберга, работающего на посту генсека альянса.
Столтенберг заявил, комментируя размещение российской системы, что НАТО будет работать над тем, чтобы повысить боевую готовность и продлить время предупреждения, над конвенциональными вооружениями и над системами ПРО и ПВО.
Генсек заявляет о согласовании министрами обороны государств, входящих в НАТО, соответствующих мер.
То, что Россия занимается разработкой ракеты 9М729, генсек НАТО назвал "частью стратегии РФ по усиленному инвестированию в современные возможности".
Столтенберг заявил, комментируя размещение российской системы, что НАТО будет работать над тем, чтобы повысить боевую готовность и продлить время предупреждения, над конвенциональными вооружениями и над системами ПРО и ПВО.
Генсек заявляет о согласовании министрами обороны государств, входящих в НАТО, соответствующих мер.
То, что Россия занимается разработкой ракеты 9М729, генсек НАТО назвал "частью стратегии РФ по усиленному инвестированию в современные возможности".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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