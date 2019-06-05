ИА «Ореанда-Новости» В Нидерландах пережившая в подростковом возрасте насилие 17-летняя девушка Ноа Потховен, решилась на эвтаназию. Об этом передаёт издание Daily Mail.

Смертельная инъекция разрешена в стране, при этом именно с 17-летнего возраста у человека отсутствует необходимость уведомлять родителей о своём решении. Потховен прибегла к эвтаназии всего через два дня после своего семнадцатого дня рождения.

У девушки на фоне пережитой травмы развилось посттравматическое стрессовое расстройство, депрессия и анорексия. Она проходила лечение в психиатрических больницах в течение нескольких лет. Отмечается, что родители и друзья девушки не знали о её решении уйти из жизни, она написала им письмо.