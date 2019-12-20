20.12.2019, 16:03
В Нотр-Даме впервые за 200 лет не будут проводить рождественскую мессу
ИА «Ореанда-Новости». Первый раз за со времён Французской революции в соборе Парижской Богоматери на Рождество не будет проводиться полуночная месса, пишет «Интерфакс».
Об этом решении рассказал настоятель храма Патрик Шовэ. Он отметил, что после пожара все службы из Нотр-Дама перенесли в церковь Сен-Жермен-л'Осерруа у Лувра, а хор лишился постоянного места «прописки». Настоятель подчеркнул, что службы в храме проводили даже во время войн.
Напомним, этой весной в соборе произошёл пожар, в результате которого рухнул шпиль собора и сгорела крыша. Реставрация начнётся не раньше следующего года.
Об этом решении рассказал настоятель храма Патрик Шовэ. Он отметил, что после пожара все службы из Нотр-Дама перенесли в церковь Сен-Жермен-л'Осерруа у Лувра, а хор лишился постоянного места «прописки». Настоятель подчеркнул, что службы в храме проводили даже во время войн.
Напомним, этой весной в соборе произошёл пожар, в результате которого рухнул шпиль собора и сгорела крыша. Реставрация начнётся не раньше следующего года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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