30.09.2019, 08:48
В Новой Зеландии полиция получила сообщения об угрозе взрывов в столице
ИА «Ореанда-Новости». Полицейские Новой Зеландии получили сообщения об угрозе взрывов в столице страны, пишет «МК».
Отмечается, что злоумышленники угрожали, в частности, взорвать здание парламента. Начато уголовное расследование, в рамках которого уже арестован один человек.
Известно, что кроме парламента была угроза взрывов в некоторых исправительных учреждениях, которые находятся в Веллингтоне. Туда поехали скорые, спасатели и пожарные. Людей эвакуировали.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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