ИА «Ореанда-Новости». Полицейские Новой Зеландии получили сообщения об угрозе взрывов в столице страны, пишет «МК».



Отмечается, что злоумышленники угрожали, в частности, взорвать здание парламента. Начато уголовное расследование, в рамках которого уже арестован один человек.



Известно, что кроме парламента была угроза взрывов в некоторых исправительных учреждениях, которые находятся в Веллингтоне. Туда поехали скорые, спасатели и пожарные. Людей эвакуировали.