ИА «Ореанда-Новости». Власти Нур-Султана решили на время карантина закрыть все магазины за исключением продуктовых, пишет РИА Новости.



Сообщается, что будут также закроются салоны красоты, рестораны и автомобильные рынки.



Отметим, что с понедельника в Казахстане введён режим чрезвычайного положения. Собственникам объектов малого и среднего бизнеса, деятельность которых не приостановлена на период карантина, необходимо обеспечить усиление санитарных и дезинфекционных мер. Сейчас в Казахстане зафиксировано 44 случая заражения коронавирусом.