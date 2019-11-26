ИА «Ореанда-Новости». Городской совет Нью-Йорка выступил за запрет ароматизированных электронных сигарет (вейпов), пишет РИА Новости.



За запрет проголосовали 42 депутата, только двое были против. Теперь глава города должен подписать документ. Ранее такой запрет ввели в штате Массачусетс.



Сообщается, что в США уже 40 человек умерли от легочного заболевания, ещё около двух тысяч пострадали. Врачи связывают заболевания с курением вейпов.