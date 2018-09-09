ИА «Ореанда-Новости». В Нью-Йорке спустя семнадцать лет после терактов 11 сентября 2001 года была открыта станция метро Cortlandt Street, расположенная под небоскрёбами Всемирного торгового центра.



Об этом информирует Муниципальное транспортное агентство. Напомним, станция была разрушена, когда рухнули башни ВТЦ.



Об этом информирует Муниципальное транспортное агентство. Напомним, станция была разрушена, когда рухнули башни ВТЦ.

Американские средства массовой информации сообщают, что часть обломков от этих рухнувших зданий была провалена под землю в метрополитене.



На станции проводились ремонтные работы, в результате которых был полностью восстановлен потолок и переложено 365 метров путей. Станция метро была переименована. Теперь она называется World Trade Center Cortlandt.





Представители Муниципального транспортного агентства сообщили, что новое название станции имеет отсылку к тому, что она являлась частью Всемирного торгового центра, а также улицы Кортландт, которая была расположена над станцией метро, когда она была открыта в 1918 году. Затем улицу убрали из-за строительства Всемирного торгового центра в 1960-х годах.





Новую станцию оборудовали кондиционером, а также установили арт-объект “Хор”, созданный художником Энн Хамильтон. Арт-объект представляет собой мозаику с текстом из Декларации независимости Соединённых Штатов Америки и Всеобщей декларации прав человека. Об этом сообщается на официальном сайте сообщается на сайте Муниципального транспортного агентства.





На территории Соединённых Штатов Америки ежегодно 11 сентября проходят памятные мероприятия,​ который посвящены 9/11. В текущем году исполняется семнадцать лет со дня этих террористических актов. Напомним, что число жертв в результате серий терактов 11 сентября 2001 года стали около трёх тысяч человек, 24 считаются пропавшими без вести. Ответственность взяла на себя террористическая организация “Аль-Каида” (запрещена на территории Российской Федерации”), главой которой на тот момент был Усама бен Ладен. Террористами были захвачены в Соединённых Штатах четыре пассажирских авиационных лайнера. Два из них террористы направили на башни Всемирного торгового центра. Третий - на здание Пентагона, четвёртый самолёт был направлен в сторону Вашингтона.