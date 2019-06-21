21.06.2019, 00:55
В Нью-Йорке случайно нашли более двух тысяч фотографий с места терактов 11 сентября
ИА «Ореанда-Новости» В Нью-Йорке сотрудники одного из архивов случайно купили на распродаже диски, на которых хранились несколько тысяч фотографий с места терактов 11 сентября 2001 года.
Как считают архивариусы, фотографии были сделаны одним из строителей, который работал на месте завалов. Диски с фотографиями были в плохом состоянии, однако данные удалось восстановить.
Автор снимков на сегодняшний день неизвестен.
Журналисты отмечают, что многие из тех, кто работал на месте терактов 11 сентября впоследствии страдали от болезней и травм, полученных при разборе завалов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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