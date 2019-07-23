ИА «Ореанда-Новости». Власти американского штата Нью-Йорк приняли закон, который запрещает удалять когти у кошек, пишет РИА Новости.



Губернатор штата Эндрю Куомо заявил, что эта процедура не является гуманной. Политик отметил, что удаление когтей – это мучительно и жестоко.



Нарушителей этого запрета будут штрафовать на тысячу долларов. Отмечается, что закон поддержали зоозащитники. Такую меру планируют ввести и в других штатах страны.