ИА «Ореанда-Новости» В Омске на улице Красноярский тракт в столкновении Renault Laguna и Mitsubishi скончалось четверо человек, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла неподалеку от завода «Пластмасс» около 23:10. В одной из машин ехало шесть человек. За рулем Renault Laguna сидел 52-летний водитель, а за рулем Mitsubishi - 27-летний молодой человек.

В результате ДТП скончались пассажир Renault Laguna — 51-летняя женщина, водитель Mitsubishi и два его пассажира — 24-летних молодых человека.

Ещё четыре человека пострадало, их доставили в больницу. Среди них есть девочка двух-четырёх лет.



Отметим, что причина аварии пока не установлена. Правоохранители работают на месте ДТП. Они пытаются установить все обсоятельства произошедшего. Чуть позже они сообщат о результатах своей проверки.