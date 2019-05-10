ИА «Ореанда-Новости». Суд ООН рассматривает 10 мая судебное дело, возбужденное Украиной в связи с захватом 24 моряков и трёх военных судов, удерживаемых Россией с ноября. Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге приступает к двухдневным слушаниям в пятницу.

Украина требует немедленного освобождения своих моряков и возвращения кораблей, утверждая, что Россия нарушает международное право. Российская сторона, в свою очередь, отмечает, что право на суверенитет, о котором заявляет Украина, в данном случае не применимо, поскольку на эти пункты в конвенции распространяется военное исключение. Россия отказалась от участия в заседании гамбургского Морского трибунала.

Инцидент с участием украинских моряков произошёл в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Российские пограничные катера задержали три украинских корабля вместе с экипажем. Как утверждают украинские власти, инцидент произошёл после того, как корабли покинули 12-мильную территорию, которая перешла в зону влияния РФ после крымского референдума. 24 моряка оказались под арестом. Из Крыма их транспортировали в Москву и водворили в лефортовское СИЗО. Задержанных обвиняют в незаконном пересечении государственной границы России, им инкриминируют уголовную статью.