ИА «Ореанда-Новости». В Париже Лувр вынужденно приостановил работу из-за того, митингующие заблокировали вход в музей, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что протестующие кричали «Мона Лиза бастует, Леонардо бастует» и другие подобные лозунги.



Акции протеста связаны с проводимой во Франции пенсионной реформой. Ранее появлялась информация, что на фоне протестов французские власти в рамках пенсионной реформы намерено отказаться от повышения возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Однако протесты в стране продолжились – демонстранты не согласны с другими положениями реформы.