ИА «Ореанда-Новости». Российский художник Пётр Павленский был задержан во Франции, пишет «МК» со ссылкой на BFMTV.



Отмечается, что полицейские искали Павленского с начала января за «бандитизм с применением опасных средств».



Ранее Павленский оказался замешан в скандале вокруг выборов мэра Парижа. Один из кандидатов, Бенжамен Гриво, снял свою кандидатуру.



Он это сделал после того, как Павленский разместил в интернете ролик, в котором было видно интимную переписку Гриво с неизвестной девушкой. Отец троих детей Гриво писал, что семья для него – это «тюрьма». Кроме того, политик отправлял девушке видео с интимными сценами.