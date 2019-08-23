ИА "Ореанда-Новости" В перуанской столице две молодые жительницы Израильского государства оказались задержанными в результате обнаружения в их багаже значительного количества наркотических веществ.

Перуанские таможенники обнаружили в чемоданах израильтянок два вида наркотиков: кокаин и метамфетамин. Последний более известен как «кристалл». Незаконной перевозкой наркотиков занимались девушки двадцати пяти и двадцати семи лет. Девушки направлялись в Израиль из столицы Перу Лимы, маршрут подразумевал пересадку в испанской столице. Их задержали при попытке зарегистрироваться на авиарейс.

Перуанские власти связались с родственниками задержанных. Семья одной из них уверяет, что девушка сказала, что отправилась в Италию со своей подругой. Подругу родственники никогда не видели в лицо, однако, девушка в последнее время опубликовывала фотографии и сообщения из Италии. Это оказалось неправдой – семья девушки узнала о том, что её арестовали в Перу с партией наркотиков. Задержанная девушка сообщила родственникам, что билет на южноамериканский континент ей предоставила подруга в качестве подарка. Однако, в этой поездке необходимо было соблюсти одно условие – сопроводить двух её племянниц. Действительно, задержанные девушки сопровождали двух девочек восьми и девяти лет. Девушка не знала, что провозит наркотики контрабандой, утверждают родственники.

В настоящее время обе девушки задержаны на четверо суток. Началась процедура предварительного разбирательства со стороны перуанских властей. Девочки, следовавшие с ними, были отправлены домой в Израиль – консульство этого государства в Лиме вмешалось в это дело.