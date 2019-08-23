ИА «Ореанда-Новости». В результате попадания молний в Польских Татрах погибли четыре человека, среди них двое детей, пишет РИА Новости.



Сообщается, что молния попала в цепь, на которой туристы поднимались к кресту на вершине горы Гевонт. В результате инцидента четверо погибли, ещё 89 человек получили травмы.



Спасательная операция на месте продолжается. Местные власти ожидают прибытия в Закопане польского премьера Матеуша Моравецкого.