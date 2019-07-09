ИА «Ореанда-Новости». В польском Кракове открыли необычный приют – для цветов, пишет ТАСС.



В приют берут под опеку любые цветы, которые больше не нужны их хозяевам. Директор торговой галереи Броновице Александра Жоньца отметила, что в приют берут любые цветы, вплоть до маленьких ростков.



Отмечается, что садоводы могут не только оставить цветы, но и взять себе любое понравившееся растение. При этом все это бесплатно.