ИА «Ореанда-Новости». Минздрав Польши оценил сроки окончания эпидемии коронавируса. По словам министра здравоохранения страны Лукаша Шумовского, который высказался в эфире радиостанции RMF FM, с коронавирусом придётся бороться ещё минимум год.

Шумовский рассказал, что, по его мнению, эпидемия может продолжаться больше года. Полякам придётся отказаться от летних отпусков, к которым они привыкли. Вместо выезда на морские курорты нужно будет остаться дома. Политик пояснил, что нет никаких данных, которые бы подтверждали прекращение эпидемии по причине наступления лета.

Также Шумовский отметил, что, скорее всего этим летом детям придётся обойтись без лагерей. Он подчеркнул, что на их организацию можно не рассчитывать.

На данный момент в Польше действует режим эпидемии в связи с распространением коронавируса. Число заражённых в стране составляет 6 934, из которых скончались 245 человек.