ИА «Ореанда-Новости» . В городе Торунь приезжих иностранцев избили за то, что они говорила по-русски на улице. Об этом сообщает издание «Gazeta Wyborcza».

Неизвестные с криком «Польша для поляков!» напали на группу приезжих из России, Украины и Белоруссии поздно ночью. Пятерых иностранцев и местных жителей жестоко избили прямо на глазах толпы, которая никак не пыталась помочь и остановить нападавших.

Один из пострадавших, проживающий в Торуни, рассказал об инциденте в социальной сети. По словам молодого человека, нападавшие спокойно без угрызений совести избивали девушку и проломили череп одному поляку. Он также добавил, что случаев таких нападений стало значительно больше, чем раньше.

Местные правоохранительные органы сообщили, что нападение попало в объективы камер видеонаблюдения и сотрудники полиции уже устанавливают личности злоумышленников.