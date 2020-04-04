ИА «Ореанда-Новости». Польские учёные объявили о создании замедляющего заражение коронавирусом препарата. Специалисты из Ягеллонского университета Кракова заявили, что результаты являются «многообещающим первым шагом на пути к приготовлению препарата».

Профессор Кшиштоф Пырч отметил, что разработанное в Польше вещество является инновацией во всём мире.

Препарат НТСС запатентован, протестирован на животных. Исследования показывают, что он безопасен для грызунов, не вызывает ухудшение функции лёгких или токсичности.

Препарат разработан на основе хитоназа – соединения, получаемого из креветок или грибов. Учёные выяснили, что этот полимер связывается с белком Спайка, который образовывает «корону» у вируса, и блокирует его взаимодействие с клеточным рецептором. Это защищает клетку от проникновения вируса.