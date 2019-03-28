ИА «Ореанда-Новости» В Праге 28 марта сотрудники правоохранительных органов задержали двух иностранцев по подозрению в планировании террористических актов. Злоумышленники планировали организацию терактов в поездах ICE (Intercity-Express) в Германии. Об этом пишет местное издание České noviny со ссылкой на чешскую полицию.

Полицейские задержали мужчин, когда те прибыли в международный аэропорт имени Вацлава Гавела. Оба подозреваемых были доставлены в отделение и помещены в камеру предварительного заключения.

Ордер на арест задержанных выдвинула Австрия, вскоре суд примет решение по вопросу их экстрадиции в эту страну. По данным местных следователей. Мужчины занимались организацией террористической группировке, также они подозреваются в сотрудничестве с гражданином Ирака, которого ранее арестовали в Австрии.