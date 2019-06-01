ИА «Ореанда-Новости». Мексиканский министр экономики Гарсиэла Маркес Колин заявила, что её страна не будет поддаваться на провокации, говоря о намерении США ввести пошлины на мексиканские товары.

«Как указал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, мы не будем поддаваться ни на какие провокации, будем действовать благоразумно, уважительно по отношению к США и президенту Дональду Трампу, — написала она в своём Twitter в субботу, 1 июня. «Мы будем уговаривать и убеждать ради свободной торговли», отметила Гарсиэла Маркес Колин. Она также отметила, что Мехико всегда внимательно выслушивало позицию американского правительства, но, как сказал мексиканский лидер, необходимо также обратить внимание на мнение граждан.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп заявил, что с 10 июня США вводят 5% пошлины на все товары из Мексики. Об этом он 30 мая написал в своём Twitter. По словам Трампа, размер пошлин будет увеличиваться до тех пор, «пока поток нелегальных мигрантов в страну не прекратится». Ранее в этот же день Трамп опубликовал видео с тысячей мигрантов-нелегалов.

Строительство стены на границе с Мексикой было предвыборным обещанием Трампа. В середине февраля он ввел режим ЧП, чтобы получить около $6,4 млрд на реализацию задуманного. При этом оппоненты президента из Демократической партии согласились выделить на стену лишь $1,4 млрд.

Республиканцы и демократы не могли принять бюджет с декабря прошлого года до середины февраля 2019 года из-за разногласий о строительстве стены. Их противоречия привели к рекордному шатдауну в США — правительство не работало более трёх недель.