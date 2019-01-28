ИА «Ореанда-Новости» Член правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Исабель Фаранджия уверена, что генпрокуратура страны готовит арест Хуана Гуаидо, провозгласившего себя временным президентом, однако она считает, что скоро могут состояться переговоры, поэтому с арестом пока не спешат.

О возможности переговоров с оппозицией заявил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса в интервью телеканалу RT. Он отметил, что власти страны согласны договориться с представителями оппозиции, если они того захотят.

«Венесуэльская генпрокуратура находится в процессе выдачи ордера на арест, однако президент Мадуро дал возможность встретиться сторонам за столом переговоров. Возможно, в связи с этим требуется отложить (арест)», – сказала Фаранджия в беседе с РИА Новости.

«Если мы хотим говорить в рамках уголовно-правовой базы, Гуаидо является путчистом. Он выступил против конституции, он взаимодействовал с США и просил их вмешаться в суверенные дела нации, это считается государственной изменой в Венесуэле», - подчеркнула она

.Депутат считает, что Верховный суд должен вынести решение о лишении Гуаидо и его сторонников полномочий из-за их преступлений, «и это влечет за собой стремление генпрокуратуры к его аресту», - сказала она.

Сам же Гуаидо заявил, что не боится ни ареста, ни покушений на свою жизнь. «Нет, ничего подобного. Я чувствую себя уверенно, но принимаю необходимые меры предосторожности», — ответил Гуаидо на вопрос, опасается ли он за свою жизнь. При этом он отметил, что риск быть задержанным существовал с момента его вступления на должность спикера Национальной ассамблеи пятого января.

Защиту самопровозглашённого президента и его семьи вызвалась обеспечить межамериканская комиссия по правам человека. Она приняла резолюцию, в которой попросила Венесуэлу принять меры «для защиты прав на жизнь и личную неприкосновенность и гарантировать безопасность Хуана Гуаидо и его семьи».