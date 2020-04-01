ИА «Ореанда-Новости» . Практически все промышленные предприятий провинции Хубэй, которая стала очагом эпидемии коронавирусной инфекции, уже возобновили работу. Об этом в среду, 1 апреля, заявил замглавы комитета китайской провинции по развитию и реформам Се Гаобо.

«По состоянию на 31 марта, из 44 918 крупных предприятий, которые есть в провинции, 42 130 уже возобновили работу, это 93,8%», - отметил замруководителя комитета.

На рабочие места вернулись 46,95 миллиона человек, что составляет 66,3% от общего числа занятых. В Ухане работу восстановили 85,4% предприятий, на рабочие места вернулись 40,4% сотрудников.