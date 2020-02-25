ИА «Ореанда-Новости». С предложением о разрешении выступлений депутатов в украинском парламенте на русском языке выступили представители фракции «Слуга народа» Максим Бужанский и «Оппозиционная платформа - За жизнь» Олег Волошин. Проект закона выложен на официальном сайте Верховной рады.

В тексте пояснительной записки появление данного законопроекта объясняется тем, что запрет на использование русского языка нарушает законные конституционные права граждан Украины на гарантии и нормы свободного развития, использования и защиты языков малых национальных групп страны, в том числе русского, о котором и идёт речь.

Предлагается разрешить использовать русский язык и другие языки национальных групп, проживающих на территории Украины, в работе депутатов, что будет обеспечивать выполнение закона, закрепленного десятой статьёй Конституции.

Напомним, что в прошлом году был принят закон, согласно которому государственным языком признан украинский. При этом попытки оставить официальное многоязычие были упразднены. Кроме того, было запрещено использование русского языка и в других официальных сферах, в том числе на телевидении и при обучении.