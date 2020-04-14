ИА «Ореанда-Новости». Академик РАН оценил шансы действующего президента США Трампа на переизбрание. По мнению научного руководителя Института США и Канады РАН Сергея Рогова, шансы Дональда Трампа на новый срок довольно высоки. Однако эксперт отметил, что всё зависит от дальнейшей ситуации в экономике страны и успехов в борьбе с коронавирусом.

Рогов отметил, что наличие поддержки Трампа сейчас вовсе не гарантирует ему победу на выборах, которые состоятся 3 ноября. Экономическая ситуация может продолжать ухудшаться, что повлечёт за собой длительную рецессию. Безработица в Штатах многократно выросла только за последние несколько недель.

Эксперт пояснил, что победа над безработицей – главный аргумент, который использует Трамп в борьбе за переизбрание. Он опирался на то, что при нём США достигли экономического процветания. Однако экономический спад и дальнейшее распространение в Штатах коронавируса могут «нанести серьёзный удар по амбициям Трампа» по переизбранию на пост президента.

На сегодняшний день в США число заболевших приближается к 570 тысячам человек, из которых 23 тысячи скончались.