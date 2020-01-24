24.01.2020, 07:22
В РФ дан старт продажам парашюта, предназначенного для спасения из небоскребов
ИА «Ореанда-Новости». В холдинге "Технодинамика" рассказали РИА Новости о начале продаж уникального парашюта "Шанс". Данный парашют дает возможность спастись из небоскреба в случае ЧП. Цена парашюта колеблется в пределах 150 тысяч.
В сообщении заявлено, что приобрести данные парашюты в настоящее время могут лишь юридические лица, так как они способны обеспечить контроль за тем, как они эксплуатируется. О продаже парашютов частным лицам, заявили в компании, речи пока не идет.
Также было сказано о получении компанией сертификата соответствия парашюта "Шанс". Документ предоставляет возможность компании начать серийное производство парашютов. Воспользовавшись парашютом "Шанс", можно спуститься на землю с высоты девятиэтажного здания (от 33 метров).
В сообщении заявлено, что приобрести данные парашюты в настоящее время могут лишь юридические лица, так как они способны обеспечить контроль за тем, как они эксплуатируется. О продаже парашютов частным лицам, заявили в компании, речи пока не идет.
Также было сказано о получении компанией сертификата соответствия парашюта "Шанс". Документ предоставляет возможность компании начать серийное производство парашютов. Воспользовавшись парашютом "Шанс", можно спуститься на землю с высоты девятиэтажного здания (от 33 метров).
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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