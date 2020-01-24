. Цена парашюта колеблется в пределах 150 тысяч.В сообщении заявлено, что приобрести данные парашюты в настоящее время могут лишь юридические лица, так как они способны обеспечить контроль за тем, как они эксплуатируется. О продаже парашютов частным лицам, заявили в компании, речи пока не идет.Также было сказано о получении компанией сертификата соответствия парашюта "Шанс".Воспользовавшись парашютом "Шанс", можно спуститься на землю с высоты девятиэтажного здания (от 33 метров).