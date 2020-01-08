По словам Джабарова, удары ракет по базам Ирана и США способны привести в регионе к "полномасштабной войне". Он отмечает, что если американские власти не поймут, что не имеют возможности добиться цели, есть опасность начала ядерного противостояния.Накануне в иранских СМИ было заявлено, что в результате ракетной атаки по американским базам США в Ираке были уничтожены 80 военнослужащих из США.