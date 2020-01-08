ИА «Ореанда-Новости». Причиной начала ядерной войны могут стать взаимные удары Вашингтона и Тегерана. Такое заявление было сделано Владимиром Джабаровым, работающим в Совфеде на должности первого замглавы международного комитета, РИА Новости. 

По словам Джабарова, удары ракет по базам Ирана и США способны привести в регионе к "полномасштабной войне". Он отмечает, что если американские власти не поймут, что не имеют возможности добиться цели, есть опасность начала ядерного противостояния. 

Накануне в иранских СМИ было заявлено, что в результате ракетной атаки по американским базам США в Ираке были уничтожены 80 военнослужащих из США. 