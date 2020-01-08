08.01.2020, 10:15
В РФ заявили, что удары Тегерана по американским базам могут привести к началу ядерной войны
ИА «Ореанда-Новости». Причиной начала ядерной войны могут стать взаимные удары Вашингтона и Тегерана. Такое заявление было сделано Владимиром Джабаровым, работающим в Совфеде на должности первого замглавы международного комитета, РИА Новости.
По словам Джабарова, удары ракет по базам Ирана и США способны привести в регионе к "полномасштабной войне". Он отмечает, что если американские власти не поймут, что не имеют возможности добиться цели, есть опасность начала ядерного противостояния.
Накануне в иранских СМИ было заявлено, что в результате ракетной атаки по американским базам США в Ираке были уничтожены 80 военнослужащих из США.
По словам Джабарова, удары ракет по базам Ирана и США способны привести в регионе к "полномасштабной войне". Он отмечает, что если американские власти не поймут, что не имеют возможности добиться цели, есть опасность начала ядерного противостояния.
Накануне в иранских СМИ было заявлено, что в результате ракетной атаки по американским базам США в Ираке были уничтожены 80 военнослужащих из США.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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