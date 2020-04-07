ИА «Ореанда-Новости». Заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству возмутился указом Трампа о праве Штатов добывать ресурсы на Луне. Сергей Савельев заявил, что агрессивные планы США по присвоению себе права на добычу космических ресурсов вредят международному сотрудничеству.

По мнению Савельева, попытки американцев по экспроприации космического пространства, а также агрессивные планы по захвату территорий других планет отнюдь не настраивают государства на плодотворное сотрудничество. Он также напомнил, что ранее уже происходили случаи, когда одна страна начала захват территорий в своих интересах. «Все помнят, что из этого вышло», - подытожил Савельев.

Накануне глава США Дональд Трамп подписал указ, который закрепил право Штатов на добычу космических ресурсов. Он также распорядился обсудить в течение шести месяцев с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне.