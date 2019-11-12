По её данным, нефтедобывающее производство в РФ является очень дорогостоящим. По результатам исследования нефтяная компания Саудовской Аравии выявила, что себестоимость российских нефтеперерабатывающих продуктов в среднем составляетДобыча нефти в Соединённых Штатах Америке, Таиланде, Казахстане и Анголе ещё выше. Самая дешёвая себестоимость нефти наблюдается