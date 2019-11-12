12.11.2019, 15:14
В России очень высокая себестоимость добычи нефти
ИА «Ореанда-Новости». В России очень высокая себестоимость добычи нефти. Исследование было проведено в ноябре 2019 года компанией Saudi Aramco.
По её данным, нефтедобывающее производство в РФ является очень дорогостоящим. По результатам исследования нефтяная компания Саудовской Аравии выявила, что себестоимость российских нефтеперерабатывающих продуктов в среднем составляет 42-44 доллара за баррель.
Добыча нефти в Соединённых Штатах Америке, Таиланде, Казахстане и Анголе ещё выше. Самая дешёвая себестоимость нефти наблюдается в Кувейте и Саудовской Аравии. Она равняется 17 долларов за баррель.
По её данным, нефтедобывающее производство в РФ является очень дорогостоящим. По результатам исследования нефтяная компания Саудовской Аравии выявила, что себестоимость российских нефтеперерабатывающих продуктов в среднем составляет 42-44 доллара за баррель.
Добыча нефти в Соединённых Штатах Америке, Таиланде, Казахстане и Анголе ещё выше. Самая дешёвая себестоимость нефти наблюдается в Кувейте и Саудовской Аравии. Она равняется 17 долларов за баррель.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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