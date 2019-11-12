ИА «Ореанда-Новости». В России очень высокая себестоимость добычи нефти. Исследование было проведено в ноябре 2019 года компанией Saudi Aramco.

По её данным, нефтедобывающее производство в РФ является очень дорогостоящим. По результатам исследования нефтяная компания Саудовской Аравии выявила, что себестоимость российских нефтеперерабатывающих продуктов в среднем составляет 42-44 доллара за баррель. 

Добыча нефти в Соединённых Штатах Америке, Таиланде, Казахстане и Анголе ещё выше. Самая дешёвая себестоимость нефти наблюдается в Кувейте и Саудовской Аравии. Она равняется 17 долларов за баррель.