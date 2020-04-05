05.04.2020, 18:32
В России произведут подсчёт людей, имеющих иммунитет к коронавирусу
ИА «Ореанда-Новости». В Роспотребнадзоре подсчитают количество жителей РФ, у которых выработался иммунитет к инфекции коронавируса, заявила пятого апреля руководитель ведомства Анна Попова, рассказывает "Интерфакс".
По словам государственного деятеля, регистрация тест-системы, которая даст возможность определять антитела к коронавирусу, произойдёт на будущей неделе. Главой Роспотребнадзора было подчёркнуто, что проанализировать сведения по иммунитету к вирусу у жителей России станет возможным лишь спустя 10 дней с момента начала проведения исследований.
По словам государственного деятеля, регистрация тест-системы, которая даст возможность определять антитела к коронавирусу, произойдёт на будущей неделе. Главой Роспотребнадзора было подчёркнуто, что проанализировать сведения по иммунитету к вирусу у жителей России станет возможным лишь спустя 10 дней с момента начала проведения исследований.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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