ИА «Ореанда-Новости».  В Роспотребнадзоре подсчитают количество жителей РФ, у которых выработался иммунитет к инфекции коронавируса, заявила пятого апреля руководитель ведомства Анна Попова, рассказывает "Интерфакс". 

По словам государственного деятеля, регистрация тест-системы, которая даст возможность определять антитела к коронавирусу, произойдёт на будущей неделе. Главой Роспотребнадзора было подчёркнуто, что проанализировать сведения по иммунитету к вирусу у жителей России станет возможным лишь спустя 10 дней с момента начала проведения исследований. 