Как рассказал руководитель службы по делам детей Андрея Мищеня, мать отказалась от новорождённого как только была выписана из роддома. Также Мищеня добавил, что у малыша выявлены проблемы со здоровьем, что указывает на необходимость особенного ухода за мальчиком. В дальнейшем ребёнка отдадут в детский дом.

«Мама малыша — жительница Закарпатской области, поэтому в данный момент мы обсуждаем возможность перевода ребёнка в специализированное заведение Закарпатья», — сообщила заместитель главного врача по неонатологии Ровенского областного перинатального центра Галина Ковалёва.

Однако по сообщениям специалистов службы по делам детей, ни мать ребёнка, ни его бабушка по месту официальной прописки так и не появились после случивщегося. Новорождённый мальчик признан оставшимся без родительской опеки