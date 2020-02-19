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На форумах Microsoft стали появляться сообщения, что после того, как произошло обновление KB4532693, стали с накопителя компьютера пропадать все данные. В случаях, которые были описаны журналистами, тем, кто владеет копией Windows 10, не удалось восстановить свои файлы.Также было сказано, что файлы KB4532693 установились автоматические даже у пользователей, которые отключили функцию обновления и поставили на блокировку IP-адреса Microsoft. Если произошло исчезновение файлов, издание советует в ручном режиме удалить проблемный апдейт, но иногда сделать это не получается, либо удалением провоцируются новые ошибки.