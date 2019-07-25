25.07.2019, 16:51
В Северное Корее проходят испытания ракет нового поколения
ИА «Ореанда-Новости» Об этом сообщий нацсовет безопасности Южной Кореи. Испытанию подверглись баллистические ракеты малой дальности.
Запуск ракет состоялся утром 25 июля. Стартовали ракеты с восточного побережья Вонсан и направились в сторону моря.
Эксперты сообщают, что северокорейская ракетная система является полным аналогом российской под названием "Искандер". Есть вероятность, что КНДР улучшила систему, однако принцип её остался тем же. Ракеты могут летать по сложным траекториям и обходит противоракетные системы.
Запуск ракет состоялся утром 25 июля. Стартовали ракеты с восточного побережья Вонсан и направились в сторону моря.
Эксперты сообщают, что северокорейская ракетная система является полным аналогом российской под названием "Искандер". Есть вероятность, что КНДР улучшила систему, однако принцип её остался тем же. Ракеты могут летать по сложным траекториям и обходит противоракетные системы.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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