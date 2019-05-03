ИА «Ореанда-Новости». Северная Корея сократила рационы общественного питания до 300 граммов в день. Это самый низкий уровень в урезании норм за это время года, принятый правительством после рекордного падения производства в сельскохозяйственной отрасли КНДР за последние десять лет, заявляют 3 мая в ООН.

«Новая оценка продовольственной безопасности в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) наглядно продемонстрировала, что после наихудших за 10 лет урожаев из-за засухи, сильной жары и наводнений более 10 миллионов человек страдают от острой нехватки продовольствия. У них, фактически, нет хватит еды до следующего урожая», - заявил представитель Всемирной продовольственной программы Эрве Верхоосель.

Сельхозпроизводство в Северной Корее в этом году составило 4,9 млн. тонн собранных культур. Это самый низкий показатель с сезона 2008-2009 гг., который привёл к дефициту продовольствия в 1,36 млн. тонн, согласно данным Verhoosel.