09.04.2020, 10:32
В Северной Корее создали маски с нанопокрытием для противостояния коронавирусу
ИА «Ореанда-Новости». Специалистами КНДР были разработаны новые антибактериальные маски с нанопокрытием для противостояния коронавирусу. Об этом рассказали в Центральном телеграфном агентстве Кореи, сообщает РИА Новости.
Сообщается, что при изготовления масок применялись добываемые в Северной Корее материалы. Производством масок уже занимается завод медицинского оборудования, расположенный в столице КНДР городе Пхеньяне.
Заявлено, что изделия обладают противовирусным и антибактериальным эффектом. Также говорится, что тем, кто их носит, легко дышится.
Сообщается, что при изготовления масок применялись добываемые в Северной Корее материалы. Производством масок уже занимается завод медицинского оборудования, расположенный в столице КНДР городе Пхеньяне.
Заявлено, что изделия обладают противовирусным и антибактериальным эффектом. Также говорится, что тем, кто их носит, легко дышится.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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