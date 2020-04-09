Об этом рассказали в Центральном телеграфном агентстве Кореи, сообщает РИА Новости.Сообщается, что при изготовления масок применялись добываемые в Северной Корее материалы.Заявлено, что изделия обладают противовирусным и антибактериальным эффектом. Также говорится, что тем, кто их носит, легко дышится.