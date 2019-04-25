Так, например, в ряде школ родители не могут появиться в пижаме, мешковатой одежде, в чрезвычайно обтягивающей или «излишне открытой» одежде.Отмечается, что запрет действует в школе имени Барака Обамы в Ричмонде, Вирджиния. Там в школу не пустят родителей в спадающих брюках, укороченных шортах, пижамных штанах и ночных чепчиках.