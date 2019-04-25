25.04.2019, 17:37
В школах США ввели дресс-код для родителей
ИА «Ореанда-Новости». В некоторых американских школах решили ввести дресс-код для родителей учеников, пишут «Известия».
Так, например, в ряде школ родители не могут появиться в пижаме, мешковатой одежде, в чрезвычайно обтягивающей или «излишне открытой» одежде.
Отмечается, что запрет действует в школе имени Барака Обамы в Ричмонде, Вирджиния. Там в школу не пустят родителей в спадающих брюках, укороченных шортах, пижамных штанах и ночных чепчиках.
Так, например, в ряде школ родители не могут появиться в пижаме, мешковатой одежде, в чрезвычайно обтягивающей или «излишне открытой» одежде.
Отмечается, что запрет действует в школе имени Барака Обамы в Ричмонде, Вирджиния. Там в школу не пустят родителей в спадающих брюках, укороченных шортах, пижамных штанах и ночных чепчиках.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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