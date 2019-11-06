06.11.2019, 09:40
В ШОС сказали, что ИГ становится глобальной сетевой организацией
ИА «Ореанда-Новости»Представителем ШОС Джумахоном Гиесовым, возглавляющим Исполком Региональной антитеррористической структуры, было сказано, что ИГ раньше было квазигосударственным образованием, а теперь оно становится глобальной сетевой организацией.
В Ташкенте сейчас проходит конференция "Борьба с терроризмом - сотрудничество без границ". Мероприятие началось в среду и продлится две недели. На конференцию прибыли представители всех правоохранительных органов стран, входящих в ШОС.
Гиесовым отмечено, что террористы сегодня показывают, что способны адаптироваться к новым условиям и действуют, демонстрируя гибкость тактики.
По словам Гиесова, лидерам ИГ имеют систему управления базой ресурсов, которой им достаточно, чтобы совершать теракты по всему миру.
В Ташкенте сейчас проходит конференция "Борьба с терроризмом - сотрудничество без границ". Мероприятие началось в среду и продлится две недели. На конференцию прибыли представители всех правоохранительных органов стран, входящих в ШОС.
Гиесовым отмечено, что террористы сегодня показывают, что способны адаптироваться к новым условиям и действуют, демонстрируя гибкость тактики.
По словам Гиесова, лидерам ИГ имеют систему управления базой ресурсов, которой им достаточно, чтобы совершать теракты по всему миру.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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