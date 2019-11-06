Представителем ШОС Джумахоном Гиесовым, возглавляющим Исполком Региональной антитеррористической структуры, было сказано, что ИГ раньше было квазигосударственным образованием, а теперьВ Ташкенте сейчас проходит конференция "Борьба с терроризмом - сотрудничество без границ". Мероприятие началось в среду и продлится две недели. На конференцию прибыли представители всех правоохранительных органов стран, входящих в ШОС.Гиесовым отмечено, чтоПо словам Гиесова, лидерам ИГ имеют систему управления базой ресурсов, которой им достаточно, чтобы совершать теракты по всему миру.