ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Видимо, шведы полностью доверяют своему правительству. Подтверждение этому - добровольное согласие на такую неординарную услугу, как чипирование.

Жители Королевства Северной Европы в количестве трех с половиной тысяч человек отправились на добровольное вживление чипа под кожу. У кого-то это вызывает страх и ужас, а пользователи интернета говорят о не таком уж далеком завоевании электроникой мира.

Однако любителей упростить себе жизнь в лице шведов инновация только порадовала. Ожидается, что она также ускорит рост экономики страны.

Чип вживляется между большим и указательным пальцами при помощи специального пистолета. Такое нововведение позволит не носить с собой кучу вещей, которые, возможно, кому-то сильно мешают.

При помощи такого чипа можно без использования ключей, специальных пластиковых карточек и кошелька войти в свою квартиру, офис, прокатиться на поезде в метро или оплатить покупку - достаточно приложить руку к домофону/валидатору/турникету/терминалу оплаты.

По мнению ученых, таким путем Швеция может стать одной из самых первых стран, которые откроют путь в электронное будущее, позволив «умным» технологиям заменить привычные в быту вещи.

Профессор Университета Лунда Моа Петерсен думает, что уже через несколько лет количество добровольцев на чипирование возрастет, а к середине двадцать первого века страна Скандинавского полуострова станет полностью цифровым государством.

Однако пользователи сети считают, что есть и обратная сторона медали: теперь каждого из чипированных можно с легкостью отследить, тем самым упразднилась конфиденциальность человека. Многие считают, что лучше «носить с собой сумку с ключами и карточками, чем быть все время под контролем».

Но, похоже, шведы безоговорочно доверяют своему правительству и пребывают в уверенности, что информация об их местонахождении будет строго под секретом и не попадет в «плохие» руки.

До сих пор вживление чипов под кожу считалось только сказкой, о нем упоминалось лишь в будущем времени.