ИА «Ореанда-Новости». Шведская газета Dagens Nyheter заявила, что Россия является «историческим врагом» Европы.

Шведская газета выпустила статью, посвящённую России. В ней отметили успехи Путина в Сирии попытки Москвы улучшить отношения с «внешним миром». А также назвали Россию «историческим врагом» Европы. Издание отметило, что европейские страны должны быть начеку и не сдавать позиций российской стороне.

Статья, помимо России, отметила деятельность США. Американцы только что потеряли своих союзников-курдов, когда отмахнулись от них. А это «хребет» североатлантического альянса.

В последние годы отношения между Россией и Швецией набирали обороты.