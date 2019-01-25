ИА «Ореанда-Новости». Суд одного из швейцарских кантонов, Базель-Штадт, разрешил провести голосование с тем, чтобы наделить приматов основными правами человека. Это связано с проводимыми на животных опытами, так как в Базеле размещаются предприятия фармацевтической промышленности. Об этом сообщает издание The Local.

Инициативу выдвинул аналитический центр Sentience Politics, который борется с видовой дискриминацией (ущемлением прав одного вида представителями другого). Эксперты считают, что проведение референдума в швейцарском кантоне позволит предотвратить гибель множества приматов - бонобо, шимпанзе, орангутанов, - на которых испытывают фармацевтические препараты.

Специалисты опубликовали статью, в которой утверждают, что их целью является обеспечить фундаментальные права на жизнь, физическую и психическую неприкосновенность обезьян.

Это не первое предложение аналитического центра Sentience Politics. Его сотрудники уже выступали с подобным предложением в 2016 году. Тогда они завили, что человекообразные обезьяны отличаются интеллектом, умеют строить планы, помнить события, способны к сочувствию, испытывают страдания. Инициатива собрала 3 тысячи подписей, но в то время власти Базель-Штадта запретили проводить референдум. В качестве обоснования запрета они заявили, что референдум нарушит положение конституции о защите животных.

Апелляционный суд отменил решение властей - теперь голосование разрешено провести. Однако вносить изменения в законодательство в части защиты животных можно только на федеральном уровне, это не прерогатива местных властей. Таким образом, в случае победы защитников прав приматов власти кантона будут применять инициативу исключительно в местных государственных структурах (университеты, больницы). Изменения не коснутся фармацевтических компаний.

По информации издания The Local, Базельский университет не ставил опыты на приматах. Novartis, известный фармацевтический производитель, отказался от таких опытов в 2016 году, а компания Roche сообщала, что прекратит эту практику к 2019 году.