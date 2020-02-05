ИА «Ореанда-Новости». В Сингапуре количество заразившихся коронавирусом выросло до 28 человек, причём один из заболевших – шестимесячный малыш, пишет РИА Новости.



Медики в стране заявили о первых случаях передачи вируса от человека к человеку. Оба родителя шестимесячного ребёнка, у которого нашли болезнь, заражены коронавирусом.



По последней информации, во всем мире число заболевших коронавирусом достигло почти 25 тысяч человек. Зарегистрировано почти 500 смертельных случаев. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.