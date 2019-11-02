02.11.2019, 18:15
В Сирии на границе с Турцией в результате взрыва погибли 10 человек
ИА «Ореанда-Новости». При взрыве на рынке в сирийском городе Телль-Абьяд, который находится на турецкой границе, погибли 10 человек, пишет «Коммерсант».
Сообщается, что ещё 30 человек получили ранения разной степени тяжести. Известно, что среди погибших были как мирные жители, так и бойцы протурецких военизированных формирований.
В Минобороны Турции в атаке подозревают курдские Отряды народной самообороны.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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