ИА «Ореанда-Новости». При взрыве на рынке в сирийском городе Телль-Абьяд, который находится на турецкой границе, погибли 10 человек, пишет «Коммерсант».



Сообщается, что ещё 30 человек получили ранения разной степени тяжести. Известно, что среди погибших были как мирные жители, так и бойцы протурецких военизированных формирований.



В Минобороны Турции в атаке подозревают курдские Отряды народной самообороны.