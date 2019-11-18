18.11.2019, 22:07
В Сирии подожгли российскую патрульную технику
ИА «Ореанда-Новости». В Сирии подожгли российскую патрульную технику. Видео было опубликовано на официальном аккаунте турецкого издания EHA MEDYA в сети Twitter.
Видео длится чуть больше минуты. На нём запечатлено, как российская и турецкая военная патрульная техника была забросана «коктейлями Молотова» и камнями. В тот момент патрульная техника располагалась в районе Кобани в восточном направлении от Евфрата.
Российская техника было подожжена членами Рабочей партии Курдистана. На видео видно, что на военной техники располагается флаг России. Группа агрессоров составляет более 20 человек.
Видео длится чуть больше минуты. На нём запечатлено, как российская и турецкая военная патрульная техника была забросана «коктейлями Молотова» и камнями. В тот момент патрульная техника располагалась в районе Кобани в восточном направлении от Евфрата.
Российская техника было подожжена членами Рабочей партии Курдистана. На видео видно, что на военной техники располагается флаг России. Группа агрессоров составляет более 20 человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии