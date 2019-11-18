Видео длится чуть больше минуты. На нём запечатлено, как российская и турецкая военная патрульная техника была забросана. В тот момент патрульная техника располагалась в районе Кобани в восточном направлении от Евфрата.Российская техника было подожжена. На видео видно, что на военной техники располагается флаг России. Группа агрессоров составляет более 20 человек.