ИА «Ореанда-Новости»В Сирии подожгли российскую патрульную технику. Видео было опубликовано на официальном аккаунте турецкого издания EHA MEDYA‏ в сети Twitter.

Видео длится чуть больше минуты. На нём запечатлено, как российская и турецкая военная патрульная техника была забросана «коктейлями Молотова» и камнями. В тот момент патрульная техника располагалась в районе Кобани в восточном направлении от Евфрата.

Российская техника было подожжена членами Рабочей партии Курдистана. На видео видно, что на военной техники располагается флаг России. Группа агрессоров составляет более 20 человек.