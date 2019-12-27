27.12.2019, 14:13
В Сирии случилась драка между военными из США и России
ИА «Ореанда-Новости». Драка между военнослужащими из США и России произошла на востоке Сирии. Об этом заявлено организацией The Syrian Observatory for Human Right.
По информации от данной организации, инцидент имело место быть 25 декабря в городе Тель-Тамер, который находится в провинции Эль-Хасака. Заявлено, что военные США прибыли сюда, чтобы от местных жителей получить информацию. Однако местные жители заявили, что американцы их предали, когда глава США начал выводить военные подразделения США из этого района.
Вскоре в Тель-Тамер приехала военные из России. Солдаты двух стран сначала поспорили, а затем завязалась драка. О том, есть ли пострадавшие в результате инцидента, не сообщается. Известно, что оружие во время драки не применялось.
По информации от данной организации, инцидент имело место быть 25 декабря в городе Тель-Тамер, который находится в провинции Эль-Хасака. Заявлено, что военные США прибыли сюда, чтобы от местных жителей получить информацию. Однако местные жители заявили, что американцы их предали, когда глава США начал выводить военные подразделения США из этого района.
Вскоре в Тель-Тамер приехала военные из России. Солдаты двух стран сначала поспорили, а затем завязалась драка. О том, есть ли пострадавшие в результате инцидента, не сообщается. Известно, что оружие во время драки не применялось.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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