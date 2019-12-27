По информации от данной организации, инцидент имело место быть 25 декабря в городе Тель-Тамер, который находится в провинции Эль-Хасака. Заявлено, что военные США прибыли сюда, чтобы от местных жителей получить информацию. Однако местные жители заявили, что американцы их предали, когда глава США начал выводить военные подразделения США из этого района.О том, есть ли пострадавшие в результате инцидента, не сообщается. Известно, что оружие во время драки не применялось.