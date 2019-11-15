Сейчас российские военные патрулирует периметр базы. Старшим инспектором российской военной полиции также было заявлено о том, что территорию проверяют на отсутствие взрывоопасных предметов.Сообщается, что американцы в спешке покидали базу. Они не стали демонтировать некоторые объекты, в том числе тренажёрный зал, модули для проживания. Военные из России обнаружили также в помещениях зданий, расположенных на территории базы, диски с фильмами и книги.