15.11.2019, 08:36
В Сирии военными из России занята бывшая американская база
ИА «Ореанда-Новости». Подразделением российской военной полиции контролируется аэродром, расположенный неподалёку от сирийского Кобани. На этом аэродроме ранее находились американские военнослужащие. Об этом говорится в сообщении ТАСС.
Сейчас российские военные патрулирует периметр базы. Старшим инспектором российской военной полиции также было заявлено о том, что территорию проверяют на отсутствие взрывоопасных предметов.
Сообщается, что американцы в спешке покидали базу. Они не стали демонтировать некоторые объекты, в том числе тренажёрный зал, модули для проживания. Военные из России обнаружили также в помещениях зданий, расположенных на территории базы, диски с фильмами и книги.
Сейчас российские военные патрулирует периметр базы. Старшим инспектором российской военной полиции также было заявлено о том, что территорию проверяют на отсутствие взрывоопасных предметов.
Сообщается, что американцы в спешке покидали базу. Они не стали демонтировать некоторые объекты, в том числе тренажёрный зал, модули для проживания. Военные из России обнаружили также в помещениях зданий, расположенных на территории базы, диски с фильмами и книги.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии