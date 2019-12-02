02.12.2019, 08:53
В СМИ сообщили, что президента США раздосадовали слова его коллеги из Франции о "смерти мозга" НАТО
ИА «Ореанда-Новости» Ссылающийся на высокопоставленных чиновников портал Axios заявил, что главу США Дональда Трампа высказывание французского президента Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО серьёзно раздосадовали.
Недавно в интервью журналу The Economist Макрон сказал, что внутри альянса утрачена координация, что можно описать словами "смерть мозга". Он заявил, что между Вашингтоном и другими членами НАТО по стратегическим решениям координации нет.
На портале отмечают, что Трамп давно зол на Макрона. При этом один из американских чиновников заявляет, что высказывания президента Франции, наоборот, могут поспособствовать тому, что Трамп об альянсе начнёт говорить более позитивно.
Недавно в интервью журналу The Economist Макрон сказал, что внутри альянса утрачена координация, что можно описать словами "смерть мозга". Он заявил, что между Вашингтоном и другими членами НАТО по стратегическим решениям координации нет.
На портале отмечают, что Трамп давно зол на Макрона. При этом один из американских чиновников заявляет, что высказывания президента Франции, наоборот, могут поспособствовать тому, что Трамп об альянсе начнёт говорить более позитивно.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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