Недавно в интервью журналу The Economist Макрон сказал, что внутри альянса утрачена координация, что можно описать словами "смерть мозга". Он заявил, что между Вашингтоном и другими членами НАТО по стратегическим решениям координации нет.На портале отмечают, что Трамп давно зол на Макрона. При этом один из американских чиновников заявляет, что высказывания президента Франции, наоборот, могут поспособствовать тому, что Трамп об альянсе начнёт говорить более позитивно.