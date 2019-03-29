ИА «Ореанда-Новости» Недавно, астрономами из США, была обнаружена самая далёкая карликовая планета, являющаяся новым объектом найденным в Солнечной системе.

Данное открытие было совершено в прошлом году телескопом «Субару», расположенному на территории Гавайских островов. Снимки были сделаны в первой половине ноября, после чего исследователями был подтвержден вывод о том, что эта планета — самый далекий объект в пределах Солнечной системы.

Официальное название новой планеты обозначается как «2018VG18», ну а прозвищем является "Farout", что в переводе означает «Далёкий». Расположена же планета на расстоянии в 18 миллиардов километров от Солнца

До этого открытия наиболее далек внутри Солнечной системы был объект V774104. Когда его только открыли, он находился на расстоянии в сто три астрономические единицы от Солнца.

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