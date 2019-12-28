ИА «Ореанда-Новости». Взрыв, прогремевший в столице Сомали, стал причиной смерти 90 человек.

Причиной взрыва стало минирование автомобиля. Число погибших в результате взрыва превысило до 90 человек. О трагедии сообщают региональные СМИ.

Взрыв произошёл в столице Сомали голоде Могадишо. Мэр города сообщил, что среди погибших оказались студенты местного университета.

Ранее местная радиостанция сообщала о 50 погибших. Затем член сомалийского парламента рассказал, что число погибших превысило отметку в 90 человек. Как оказалось, из них 17 человек были полицейскими, 73 являлись гражданскими лицами.

Кроме того, во взрыве погибли 4 инженера из Турции. По информации СМИ, именно иностранцы могли стать целью взрыва.

Пока что ни одна из группировок, действующих в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.