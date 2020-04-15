ИА «Ореанда-Новости». Российский сенатор прокомментировал решение Трампа о прекращении финансирования ВОЗ. По мнению члена международного комитета Совфеда Олега Морозова, глава США таким образом пытается переложить на ВОЗ вину за собственную беспомощность в борьбе с коронавирусом.

Морозов отметил, что Дональд Трамп ищет корень всех проблем не там. Американский лидер обвинил ВОЗ в сокрытии информации, которая касается COVID-19, однако у организации нет абсолютно никакого интереса в искажении данных. Своими действиями Трамп пытается отвести удар от действий своей администрации, которая на фоне пандемии показывает неготовность к новым вызовам.

Сенатор также добавил, что отсутствие американского финансирования может ослабить координацию действий в международном масштабе.